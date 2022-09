Le sfide nei collegi uninominali

Giochi fatti per il rinnovo dei parlamentari di Camera e Senato in Sicilia. Le operazioni di voto si sono concluse alle ore 23, al termine di una giornata nella quale non si sono registrati particolari problemi, se non quelli legati ai rallentamenti dettati dall’apposizione del tagliando antifronde.

Una “prima” assoluta, dopo il taglio dei parlamentari deciso nella scorsa legislatura e che ha ridotto a diciotto i collegi uninominali da assegnare sull’Isola. Sei i seggi previsti nei collegi uninominali del Senato, mentre sono dodici quelli assegnati alla Camera. Rientra in quest’ultima categoria il collegio di Palermo Resuttana, dove il vicesindaco di Palermo Carolina Varchi fronteggia l’esponente storico del Partito Socialista Italiano Bobo Craxi. Nel ruolo di outsiders Aldo Penna (M5S) e Gianluca Calì (Sud Chiama Nord).

Carolina Varchi favorita su Ninni Terminelli

Un seggio, quello di Palermo Resuttana, nel quale concorre il vicesindaco del capoluogo siciliano Carolina Varchi. Un ruolo per il quale ha ricevuto l’incarico per volontà del primo cittadino Roberto Lagalla. La parlamentare rappresenta una delle principali luogotenenti di Giorgia Meloni a livello nazionale. Panni nei quali di recente ha giocato un ruolo di coordinamento nella presentazione degli emendamenti ‘salva Palermo’. Per la Varchi si tratterebbe di una conferma, dopo l’elezioni conseguita nella tornata elettorale del 2017.

Di fronte si troverà però un pezzo da novanta del centrosinistra come Bobo Craxi. Socialista di ferro, Craxi fu sottosegretario agli esteri nel secondo governo guidato di Romano Prodi. L’esponente Dem sarà chiamato a riscattare il risultato deludente delle scorse amministrative a Roma, dove non è riuscito a farsi eleggere consigliere comunale nonostante il ruolo di capolista nelle liste del PSI a sostegno del sindaco Roberto Gualtieri.

Nel ruolo di underdog, il Movimento 5 Stelle ha schierato il parlamentare uscente Aldo Penna, componente di rilievo del coordinamento regionale della compagine pentastellato. Scelta civica invece per Sud chiama Nord, soggetto politico guidato da Cateno De Luca. Il gruppo siciliano ha scelto Gianluca Calì, imprenditore antimafia in campo anche nella tornata delle elezioni regionali.