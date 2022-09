Le sfide nei collegi uninominali

Sono in corso le operazioni di spoglio dei voti conteggiati in questa tornata elettorale del 25 settembre. Ogni preferenza conta, sopratutto in un contesto come quello dei collegi uninominali dove chi prende più voti vince. Seggi fondamentali per costituire la futura maggioranza che governerà a Roma. In sicilia se ne assegnano diciotto: sei al Senato e dodici alla Camera.

Big match in quel di Catania, dove il governatore uscente Nello Musumeci si ritroverà di fronte ad uno dei suoi principali detrattori politici dell’ultimo periodo, ovvero il leader di Sud Chiama Nord Cateno De Luca. Scelta peculiare quella dell’attuale candidato alla presidenza della Regione, che ha optato per il capoluogo etneo proprio per sfidare l’ex capo di Palazzo d’Orleans.

Il “big match” di Catania: Nello Musumeci contro Cateno De Luca

Una sfida che parte da lontano, addirittura dal periodo del lockdown. Momento difficile per la Sicilia e l’intero paese, nel quale Cateno De Luca ha più volte rimproverato all’ex presidente della Regione una mancanza di controlli per gli sbarchi dallo Stretto di Messina. Una battaglia per la quale l’ex sindaco peloritano ha più volte manifestato al porto della città, effettuando numerosi livestreaming diventati virali all’epoca del lockdown. Un duello a distanza che ha avuto il suo apice nell’aprile scorso, quando lo stesso De Luca ha annunciato la propria volontà di candidarsi a presidente della Regione. Da lì è partito un vero e proprio duello fra l’esponente di Fratelli d’Italia e il fondatore di Sicilia Vera, che lo ha più volte attaccato nei vari comizi elettorali intrattenuti in questa campagna elettorale.

Dal canto suo, Nello Musumeci ha preferito mantenere toni moderati, soprattutto dopo l’uscita di scena dal fronte delle Regionali. Palcoscenico sul quale ha dovuto lasciare il posto a Renato Schifani, dedicandosi così alla campagna elettorale per la Nazionali. Per l’ex governatore la possibilità di giocare un ruolo importante all’interno dei ranghi di Fratelli d’Italia, anche in vista della formazione del prossimo governo del paese.

Un seggio, quello di Catania, in cui proverà ad avere il ruolo di guastafeste Orazio Arancio, profilo scelto dal Partito Democratico per rappresentare il centrosinistra all’interno del territorio etneo. L’esponente Dem rappresenta una sorta di istituzione per lo sport siciliano, in particolare per il mondo del rugby. Arancio vanta infatti diverse presenze in nazionale. Ha militato per 10 anni nell’Amatori Catania prima di giocare nel Tolone, nella Benetton Treviso e nel Bologna. Oggi è presidente della commissione nazionale tecnici del Coni. Il M5S ha scelto invece il profilo di Giuseppina Rannone, chiamata a contendere un seggio difficile a due dei principali attori della politica isolana.