Argomento del talk show, le infrastrutture in Sicilia

Faccia a faccia tra Giancarlo Cancelleri e Marco Falcone. L’appuntamento è oggi a Casa Minutella, a partire dalle 14.45 su BlogSicilia.it e sul canale 16 del digitale terrestre, il segnale di Video Regione. Argomento della puntata, ovviamente, sarà lo stato delle infrastrutture in Sicilia, puntando sulla presenza in contemporanea del sottosegretario alle infrastrutture Cancelleri e il “collega” siciliano Falcone che, in seno alla giunta regionale si occupa delle stesse materie.

Sempre nella prima parte del talk show, Massimo Minutella si collegherà con l’infettivologo Antonio Cascio e con Renato Costa, Commissario Covid per Palermo. Una finestra necessaria per comprendere lo stato della pandemia, alla luce della crescita dei contagi nelle ultime settimane. Ospite della seconda parte del talk show è il comico e perfomer Salvatore Marino.