Covid19, “Ero positivo ma non lo sapevo”, la rivelazione di Costa

Redazione di

17/03/2022

“Ho avuto il Covid19 ma non lo sapevo. Me ne sono accorto facendo degli screening specifici che hanno mostrato l’esistenza di anticorpi che si hanno solo se ti contagi. Ho avuto il virus e non me ne sono accorto. Mai neanche un sintomo”. Così il commissario per l’emergenza Covid a Palermo, Renato Costa, ha rivelato di esser stato positivo in passato, senza accorgersene. Risalgono i contagi Il virus, nonostante la fase calante della quarta ondata, circola ancora. E i contagi sono tornati a salire dopo diverse settimane in cui si era registrato un trend in calo. Adesso invece risalgono i numeri degli attuali positivi, ma gli ospedali reggono bene la pressione sanitaria. La campagna vaccinale, seppur in calo, prosegue all’hub della Fiera del Mediterraneo. A Palermo si registrano ottime percentuali di vaccinazioni rispetto ai trend dell’Isola, che è ultima a livello nazionale. Tanti ancora i no-vax. E dal 1 aprile potrebbe arrivare lo stop ai green pass. Sicilia in zona bianca, ma numeri da gialla E mentre la Sicilia è in zona bianca, i numeri dei contagi sarebbero da zona gialla. Ecco perchè non bisogna abbassare la guardia e non abbandonare l’uso delle mascherine. Solo ieri in città e in provincia si sono registrati 2 mila nuovi positivi. Diversi i focolai che in questi giorni si sono registrati in diversi reparti ospedalieri dei nosocomi palermitani. Nella settimana dal 9 al 15 marzo in Sicilia, secondo il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sul Covid, si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti Focolai all’assessorato regionale Salute Intanto si registrano dei focolai Covid all’assessorato regionale in piazza Ottavio Ziino a Palermo e all’Asp Palermo in via Giacomo Cusmano. Sono intervenute le Usca per eseguire i tamponi e accertare il livello di diffusione del contagio. All’Asp di Palermo sarebbero risultati positivi il vertice dell’azienda e i collaboratori più stretti.

