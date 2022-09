ha ottenuto il seggio in parlamento

“Desidero ringraziare gli oltre 73.000 elettori che, votando per il centrodestra, mi hanno premiato con un ampio margine di vantaggio rispetto agli altri candidati. Nel collegio uninominale di Ragusa il risultato della Lega è uno dei più confortanti al Sud, ancor più a Modica, la mia città”.

Lo dice Nino Minardo, segretario regionale Lega Sicilia-Prima l’Italia.

“Mio impegno continuerà, è tempo della responsabilità e della coesione”

Conclude Minardo: “Da parte mia assicuro la continuità dell’impegno politico e parlamentare come deputato del centrodestra e come garante degli interessi di tutti i cittadini del mio territorio. Ora è il tempo della responsabilità e della coesione, è il momento di offrire una prospettiva di autentico cambiamento con il nuovo governo nazionale”.

Il collegio uninominale di Ragusa

Nella corsa per un posto da deputato nazionale alla Camera nel collegio uninominale di Ragusa sono gli 8 i candidati.

Con il 52% Nino Minardo, segretario della Lega Sicilia, il cui nome è stato in lizza per la presidenza della Regione prima che il Centrodestra convergesse sull’ex presidente del Senato, Renato Schifani, ha ottenuto il seggio.

L’entusiasmo di Salvini

“Sono cento tondi i parlamentari della Lega al lavoro da domani”: lo ha detto il segretario Matteo Salvini in conferenza stampa nella sede del partito in via Bellerio a Milano aggiungendo che il Carroccio è “il secondo partito del centrodestra e ce la giochiamo con il Pd come secondo” in assoluto.

Alle urne il 48,62% dei siciliani

In Sicilia per le elezioni regionali ha votato il 48,62% degli elettori. Alle precedenti regionali nel 2017 aveva votato il 46,75%. Questi i dati che vengono fuori dal report dell’ufficio elettorale della Regione. Dati comunque bassi se si pensa che più di un elettore su due non si è recato alle urne.

Dato in leggero aumento rispetto alla precedente tornata

In particolare, sull’isola su 4.627.146 elettori sono andati alle urne 2.249.870. Un dato in leggero aumento visto che alle precedenti regionali su 4.661.111 elettori avevano votato 2.179.185. La provincia con la maggiore affluenza è Messina col 53,4% (alle precedenti il 51,75%), quella con la minore partecipazione è Enna col 39,99% (alle precedenti 37,68%). Il partito di maggioranza assoluta nell’isola, tuttavia, si conferma quello dell’astensione, un dato con il quale tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, dovranno fare i conti.