Quando diventerà bellissima la Sicilia?

Nello Musumeci è l’ospite della puntata di Casa Minutella, in onda domani a partire dalle 14,45 su BlogSicilia.it, Tempostretto.it e su Video Regione (canale 16 del digitale terrestre). A pochi mesi dalla fine della legislatura è tempo di fare i bilanci di un programma di governo avviato a novembre del 2017.

Nello Musumeci e la Sicilia che ancora non è bellissima

“Vi spiego come questa terra diventerà bellissima”, è l’incipit del programma di governo lanciato da Musumeci nel 2017. A che punto siamo? Un primo bilancio è stato tracciato dallo stesso Musumeci a novembre dell’anno scorso alla convention di “Diventerà bellissima”. In quell’intervento, dal palco delle Ciminiere di Catania, in camicia bianca e senza giacca, il presidente ha tracciato il bilancio e dettato la linea per il rush finale: Il mio obiettivo da Presidente della Regione Siciliana è stato quello di restituire alla gente la bellezza della politica. Sono stati quattro anni di intenso lavoro, che si è concretizzato in azioni, idee, progetti volti alla rigenerazione di questa regione. Abbiamo lavorato per risanare le piaghe lasciate in eredità dalla cattiva politica del passato” .

Musumeci,” risanato disavanzo regionale”

“E’ stato risanato il disavanzo regionale per oltre un miliardo, sono state destinate somme di identico valore per il rilancio delle piccole realtà imprenditoriali a rischio chiusura. E’ stata riqualificata la macchina amministrativa, continuava il Governatore, e sono stati finanziati dei nuovi progetti che vedranno protagonisti i forestali e tanti agenti in divisa. A loro sarà affidato il difficile compito di contrastare il fenomeno dell’abusivismo selvaggio e degli incendi dolosi che hanno messo in ginocchio i polmoni verdi di Sicilia. La struttura commissariale per l’emergenza idrogeologica ha investito nel contrasto alle frane e alle erosioni costiere, qualcosa come 421 milioni di euro. Strade e opere pubbliche regionali sono diventate il completamento di un vero progetto riformista. Abbiamo lavorato e vogliamo continuare a lavorare per completare le nostri azioni per l’amore di questa Terra”.

Insularità, il grande risultato ottenuto

Fin qui la versione di Musumeci, che tra gli obiettivi realizzati può vantare anche il riconoscimento dell’insularità. Ma i grandi problemi strutturali della Sicilia restano sul tappeto: la crisi del sistema rifiuti, i fondi europei e il Pnrr, la fragilità del sistema economico e il progressivo impoverimento delle famiglie. Sullo sfondo resta un clima pessimo tra governo e Assemblea regionale. Musumeci non ha mai potuto contare su una maggioranza stabile e numericamente consistente.

Alla puntata di Casa Minutella partecipano Mario Barresi (La Sicilia di Catania), Giacinto Pipitone (Il Giornale di Sicilia) e Manlio Viola (direttore di BlogSicilia.it).