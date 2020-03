“A Villafrati è accaduto quello che potrebbe accadere in molte altre strutture. I controlli sono stati inefficienti. Non mi rivolgo all’uomo in divisa. Purtroppo l’USMAF doveva mettere a disposizione personale per i controlli sanitari e non lo ha fatto. Oggi le forze dell’ordine fanno miracoli, noi possiamo emettere tutte le ordinanze che vogliamo ma se non c’è la sufficiente forza e le sanzioni per chi rispetta le norme, non abbiamo fatto nulla. Abbiamo bisogno di militari in gran numero. Serve una mobilitazione geenrale”. Qui il video integrale dell’intervento di oggi a Canale cinque.

In serata il Presidente Musumeci sarà ospite di Porta a Porta.