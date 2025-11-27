Si terrà il 5 dicembre 2025, presso l’Ortea Palace Hotel di Siracusa, il I Congresso Regionale dei Servizi di Medicina di Laboratorio, promosso dall’Università degli Studi di Enna “Kore” e dall’Ordine Regionale dei Biologi, sotto il coordinamento scientifico della Prof.ssa Bruna Lo Sasso e del Prof. Alessandro Pitruzzella. L’iniziativa rappresenta un’occasione di approfondimento accademico e istituzionale sulle traiettorie di sviluppo della Medicina di Laboratorio nel sistema sanitario regionale.

L’evento, accreditato ECM, è rivolto a biologi, medici, tecnici di laboratorio biomedico, infermieri e tecnici di radiologia biomedica, con l’obiettivo di fornire un aggiornamento qualificato nei principali ambiti organizzativi, metodologici e professionali del settore diagnostico.

L’apertura dei lavori sarà arricchita dai saluti istituzionali di esponenti del mondo accademico, professionale e amministrativo: interverranno il Rettore dell’Università Kore di Enna, Prof. Paolo Scollo, il Presidente di Confindustria Siracusa, Dott. Gian Piero Reale, il Presidente del Comparto Socio Sanitario Confindustria Sicilia, Dott.Francesco Ruggeri, insieme ai Presidenti dell’Ordine dei Medici di Siracusa, Dott. Anselmo Maddeddu e dell’Ordine Regionale dei Biologi. È, inoltre, prevista la partecipazione del Sindaco di Siracusa, Dott. Francesco Italia, e si attendono ulteriori conferme da parte di altre istituzioni regionali.

Il Congresso offrirà un quadro di riflessione sul ruolo della Medicina di Laboratorio nei processi sanitari contemporanei, analizzando modelli di qualità, innovazione tecnologica, responsabilità professionale e coerenza dei servizi con le evoluzioni normative. Un’attenzione specifica sarà rivolta alla figura del biologo, professionista che presidia aspetti fondamentali della correttezza analitica, dell’affidabilità dei processi e dell’adozione di metodologie avanzate.

Nel corso dell’iniziativa sarà altresì richiamata la natura della Medicina di Laboratorio come “Medicina dei servizi”: una disciplina che sostiene in modo continuativo i percorsi di prevenzione, diagnosi e monitoraggio, ponendosi al servizio del cittadino.Attraverso la partecipazione di esperti, docenti universitari e rappresentanti del mondo istituzionale, il Congresso intende promuovere un confronto approfondito e condiviso, orientato al consolidamento e alla crescita dei servizi diagnostici nella realtà sanitaria siciliana.

Particolare rilievo sarà attribuito alla figura del biologo, il cui ruolo riveste centralità nei percorsi di assicurazione della qualità, nell’introduzione di tecnologie emergenti e nella tutela della correttezza metodologica dei processi analitici.

