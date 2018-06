molti sprovvisti di licenza, scattano le multe

La Guardia di Finanza e i Vigili Urbani di Ragusa hanno effettuato stamani una serie di controlli in via Di Vittorio e in centro contro l’abusivismo commerciale. Le forze dell’ordine hanno avviato una serie fitta controlli nei confronti degli ambulanti che stazionano nel quartiere vicino l’ex carcere.

Alcuni erano sprovvisti di licenze. In vista di multe elevate e di sanzioni pecuniarie, il clima si è surriscaldato al punto tale che i venditori ambulanti per protesta hanno buttato a terra la frutta lungo una parte della carreggiata di via Di Vittorio. Il traffico ne ha risentito e si è dovuti intervenire con la chiusura parziale del flusso veicolare.