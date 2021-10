il candidato del centrosinistra vicino alla soglia del 40%

Sarà sfida al ballottaggio per stabilire il nuovo sindaco di Vittoria. A contendersi la poltrona fra due settimane il candidato a sindaco del Centrosinistra, Francesco Aiello e quello di centrodestra Salvo Sallemi, con il primo che sembrava in grado di passare al primo turno.

Alla fine sarà ballottaggio

Una sfida d tipo ‘tradizionale, dunque fra Francesco Aiello sostenuto da una coalizione di centrosinistra e Salvo Sallemi, sostenuto dal centrodestra in una tornata elettorale dove, però, non si è recato alle urne un elettore su due. Francesco Aiello arriva ad una manciata di voti dalla soglia che gli avrebbe consentito la vittoria al primo turno, raccogliendo il 39,3% dei consensi, mentre il suo competitor Salvo Sallemi si attesta al 29,2%. Più indietro Piero Gurrieri , 17,3%, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, Città libera, Vittoria nel Cuore. Per Aiello un’ennesima battaglia elettorale. La sua prima esperienza di sindaco risale al 1978 quando Aiello aveva 32 anni e fu eletto nelle file del Pci.

Lo scioglimento per mafia

In effetti, Aiello ci riprovò a tornare sullo scranno più alto del Municipio: era il 2016 ma perse contro Giovanni Moscato, esponente del Centrodestra, solo che quell’amministrazione cadde 2 anni dopo a causa dello scioglimento del Comune per mafia, al punto da travolgere lo stesso primo cittadino.

Il voto nel Siracusano

Ci sono già i nomi di 3 sindaci nelle amministrative nel Siracusano. Corrado Figura, candidato di ispirazione di Centrodestra, è il nuovo sindaco di Noto e succede a Corrado Bonfanti, esponente di Forza Italia, che non ha partecipato alla corsa avendo esaurito i due mandati.

Era senza avversari la sfida del sindaco di Ferla, Michelangelo Giansiracusa, che incassato un terzo mandato. Correva da solo, il suo unico rivale era il quorum: il 50% più uno dei votanti, abbondantemente superato. Ed ha stappato una bottiglia di champagne prima della chiusura delle urne.

A Sortino, Vincenzo Parlato ha avuto il secondo mandato, staccando i due sfidanti Nunzio Giaccotto e Carlo Auteri.