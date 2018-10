Ancora nessuna notizia di Alessandro Fede, il pizzaiolo 28enne di Pozzallo, scomparso venerdì pomeriggio dopo essere stato al Pronto soccorso dell’Ospedale ‘Maggiore’ di Modica per essere visitato.

Il ragazzo si era presentato alle 11,58 per una sospetta epigastralgia e si è accomodato in sala d’attesa. Dopo 4 ore, quando toccava il suo turno, i medici hanno chiuso il referto alle 16,08, annotando l’assenza del paziente che era andato via in auto. Proprio la sua vettura è stata ritrovata sulla strada interpoderale Sampieri-Scicli con lo sportello aperto, ma di lui nessuna traccia.

I carabinieri proseguono le ricerche e da stamani stanno lavorando ad un nuovo elemento. La testimonianza di un barista di Scicli che lo avrebbe visto sabato pomeriggio intorno alle ore 14,30 e gli avrebbe chiesto di indicargli la fermata del bus. Da Scicli si sarebbe allontanato su un pullman di linea e i militari stanno verificando con gli autisti dell’Ast la sua eventuale presenza.