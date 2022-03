Falcone “Garantiamo continuità nello sviluppo dell’opera”

“Abbiamo visitato anche oggi un cantiere in febbrile attività, pienamente avviato verso l’obiettivo di portare l’Autostrada del Sud-est a Modica. Siamo soddisfatti per aver segnato oggi un altro significativo passo in avanti, aprendo al traffico il sovrappasso della Sp 45 Modica-Pozzallo”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone stamane nel corso del sopralluogo al cantiere dell’autostrada Siracusa-Gela, sul tratto in costruzione fra Ispica e Modica.

Nel corso della visita, è stato aperto al traffico il sovrappasso della Sp 45 Modica-Pozzallo che interseca il lotto autostradale. Presenti il deputato regionale Orazio Ragusa, il direttore generale del Cas Salvatore Minaldi e i tecnici delle imprese esecutrici dell’opera e del Libero Consorzio di Ragusa.

Falcone “Grazie ad opera ricuciamo e ammoderniamo viabilità provinciale”

Falcone ha poi continuato: “Grazie a quest’opera ricuciamo e ammoderniamo la viabilità provinciale della zona, ma soprattutto facciamo proseguire senza intoppi lo sviluppo della nuova piattaforma autostradale fra Ispica e Modica. Il governo Musumeci aveva trovato una grande opera nella palude. Oggi, al contrario, attraverso il risanato Consorzio Autostrade Siciliane, la Regione garantisce la continuità dei lavori e il futuro completamento dei nuovi lotti della Siracusa-Gela”.

A gennaio passo in avanti per il completamento del tratto tra Ispica e Modica

A metà gennaio, passo in avanti verso il completamento del tratto tra Ispica e Modica dell’autostrada Siracusa-Gela. “Abbiamo dato il via ai lavori per l’abbattimento dell’ultimo diaframma viario che interferiva con la realizzazione dei nuovi 11 chilometri di tracciato che da Ispica porteranno l’autostrada fino a Modica”. Lo disse l’assessore regionale Falcone.

Ispica-Ragusa “Completa entro la fine del 2022”

“Completare nel 2022 il lotto fra Ispica e Modica della Siracusa-Gela”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone che a metà settembre è recato al cantiere per la costruzione del tratto che legherebbe ancora di più le province di Siracusa e Ragusa.

Oltre un mese prima, c’è stata l’inaugurazione del tratto tra Rosolini ed Ispica, di appena 7 km, ma sufficienti per fare entrare il Ragusano nella storia, cioè di essere toccato da una rete autostradale, caso quasi unico.