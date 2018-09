ha riportato ferite all'addome e al torace risultate fatali

E’ morto in ospedale un ragazzino di 15 anni incornato da un bovino in una zona rurale a Modica, nel ragusano. Dopo essere stato colpito, il ragazzino era stato trasportato d’urgenza in ospedale dai sanitari che avevano valutato gravissime le sue condizioni: aveva lacerazioni all’addome e al torace.

Iacopo Palazzolo, questo il nome della vittima, è stato aggredito nel pomeriggio in contrada Torre Palazzelle; il bovino gli ha procurato profonde ferite. I sanitari hanno fatto di tutto per salvarlo, ma il ragazzo non ce l’ha fatta.