il filmato ha fatto il giro delle chat

E’ accaduto pure questo a Vittoria: che una capra, scappata da non si quale azienda agricola, sfondasse la vetrata di un supermercato della città iblea, zona rossa per via di una impennata straordinaria di contagi.

La scena è stata ripresa da un passante, quasi incredulo nel vedere l’animale lanciarsi contro la vetrina dell’attività commerciale, probabilmente attirato dal riflesso. Il filmato, nel volgere di pochi minuti, ha fatto il giro delle chat e dei social, scatenando soprattutto ilarità, di certo, però, le forze dell’ordine dovranno intervenire per evitare altri danni o peggio, attacchi alle persone, nonostante l’obbligo di starsene a casa.