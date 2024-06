Avevano 56 e 53 anni

Un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 8 giugno e domenica 9 sulla statale Ragusa-Modica ha spezzato la vita di due noti musicisti ragusani, Giovanni Cascone e Angela Polizzi, entrambi con una lunga esperienza nel mondo della musica. La coppia, di ritorno da una serata trascorsa nel centro storico di Scicli, dove si teneva la parte musicale della giornata dell’arte, si è scontrata contro una renault clio condotta da una giovane modicana di 28 anni.

L’impatto, avvenuto in prossimità del ponte Costanzo, è stato fatale per i due motociclisti. La conducente della clio, ricoverata in codice rosso all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, è stata ferita nell’incidente.

Chi erano le due vittime

Giovanni Cascone, 56 anni, era un musicista di grande talento, conosciuto in città per le sue performance con il trombone, sia da solista che in gruppo. Angela Polizzi, 53 anni e originaria di Ramacca, era un’insegnante di musica a Comiso e appassionata musicista. La coppia, proprietaria di un negozio di strumenti musicali a Ragusa, era molto apprezzata per la loro competenza e passione nel mondo della musica.

La notizia della morte ha suscitato profondo cordoglio nella comunità ragusana. Giovanni e Angela, lasciano due figli.

Il ricordo sui social

La notizia ha sconvolto l’intera comunità cittadina. Giovanni, con il suo trombone, e Angela, con la sua passione per l’insegnamento, avevano donato alla città un’eredità di bellezza e di gioia. Le note che un tempo riecheggiavano tra le vie di Ragusa, ora risuonano nella memoria di coloro che li hanno conosciuti.

Le parole di cordoglio si susseguono sui social. Il mondo della muisca, la città di Ragusa, la comunità di Puntarazzi, tutti si stringono intorno ai figli, colpiti da un dolore immenso. “È sempre difficile accettare il fato ed apprendere come un’intera famiglia possa essere distrutta in pochi attimi…anche io, come tantissimi musicisti (amatoriali e non) ragusani, devo tantissimo alla vostra famiglia. È merito vostro, del tempo trascorso nel vostro negozio con in mano uno strumento musicale (o dal Sig. Leone e della Sig.ra Criscione), se la passione per la musica scorre nelle nostre vene Oggi Ragusa perde un altro importante tassello della nostra comunità. Vi ho conosciuto sempre insieme, ed insieme ci avete lasciato. Grazie Giovanni Cascone e Angela Polizzi per tutta la musica che ci avete regalato, la vostra vita è stata una splendida sinfonia.” – scrive un amico -.

Poi ancora: “Addio a Giovanni Cascone ed alla cara moglie Angela Polizzi!! La notizia di questo tragico incidente, che ti ha portato via da tutti noi assieme alla tua cara moglie, ci ha lasciati tutti sgomenti e senza “fiato”, in tutti i sensi!!! Nessuno di noi potrà dimenticare il suono dolce e vellutato del tuo eufonio che ha riempito i Teatri ed i cuori di chi ti ha ascoltato, anche solo per una volta!!! L’ultima volta, in questo video (“velato e quasi oscurato” a lutto) pubblicato dal Maestro Mirko Caruso, hai duettato con mio figlio Salvatore Fronte nel tuo ultimo concerto al Teatro Garibaldi di Modica, dove già ci avevi commossi dal vivo ad ascoltare le tue note “scure” e dolcissime di controcanto… ed ora come faremo senza di te???Ricordo con piacere che subito dopo il Concerto sei venuto personalmente a complimentarti con lui per il suo brano da solista e ad abbracciarmi sussurrandomi che potevo essere un padre fiero ed orgoglioso di lui!!! Ora tutto il mondo della Musica che ti conosce è in lutto e piange la tua perdita e quella di tua moglie, gentilissima e sorridente anche lei in quel negozio di strumenti musicali dove ognuno di noi ha acquistato uno strumento (io ho comprato la prima Tromba a Salvatore e dopo anche un Pianoforte) o qualcosa che terrà come il ricordo di voi due!!! Arrivederci carissimi… una vita insieme per la Musica” – scrive un altro utente -.

Like this: Like Loading...