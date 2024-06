Incidente mortale sulla A18, direzione Catania Messina, sulla corsia di decelerazione dello svincolo di Acireale. Nello scontro sono rimasti coinvolti due veicoli una Skoda Octavia e una Hunday Kona.

A seguito dello scontro il conducente della Skoda Octavia, Salvatore Papa, di anni 46, residente ad Acireale, è deceduto sul posto.

Al fine di consentire le operazioni di soccorso e di rilievo, lo svincolo autostradale è rimasto chiuso fino alle 07.00 di questa mattina.

Sono intervenuti il personale della Sottosezione della polizia stradale di Giardini Naxos, unitamente al Comandante Giovanni Spadaro. personale dei vigili del fuoco di Acireale, del 118 e del consorzio autostradale. In corso accertamenti per stabilire la dinamica dei fatti.

Fine settimana di tragedie della strada

un incidente stradale è avvenuto anche a Palermo la scorsa notte tra via Lanza di Scalea e via Rosario Nicoletti. Una vettura con due giovani a bordo si è ribaltata. I due giovani sono stati portati in ospedale ancora prima che arrivassero i soccorsi.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area vista che sull’asfalto erano presenti tracce di carburante fuoriuscito dal veicolo incidentato. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 e l’infortunistica stradale della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi.

La tragedia nella Modica-Ragusa

La notte scorsa in un incidente stradale sul ponte Costanzo, che collega Ragusa a Modica, due coniugi ragusani, Giovanni Cascone e Angela Polizzi di 56 e 53 anni, sono morti nello scontro tra la loro moto moto e un’automobile. I due viaggiavano su una moto CF 700 diretta a Ragusa quando si sono scontrati con una Renault Clio guidata da una ragazza di 28 anni proveniente in senso opposto.

Una giovane ferita

La giovane conducente dell’auto è rimasta ferita, riportando alcune fratture. È stata trasportata all’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa dove è stata ricoverata. Non è in pericolo di vita. La strada è stata chiusa per diverse ore per consentire ai carabinieri della compagnia di Modica di effettuare i rilievi. Le salme dei coniugi sono state trasportate all’obitorio dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa.