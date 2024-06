indagini della polizia municipale

Un uomo di 51 anni di Siracusa ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto stamane sulla Traversa San Tommaso, alla periferia nord di Siracusa.

Lo scontro

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale, nell’impatto sono rimasti coinvolti un motociclo ed una macchina: la vittima era in sella al motociclo ed è deceduto poco dopo lo scontro.

L’inchiesta per omicidio stradale

I mezzi sono stati posti sotto sequestro e la Procura ha aperto una inchiesta per omicidio stradale. Sono stati avviati i primi accertamenti sul luogo teatro dell’incidente mortale, al fine di stabilire le responsabilità.

L’incidente sulla Statale 124

Sabato scorso, sulla Statale 124, nei pressi dello svincolo di Siracusa sud, un motociclista è stato travolto da un macchina. L’uomo è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa: le sue condizioni sono migliorate nel corso delle ore successive, infatti non correrebbe pericoli di vita.

Coppia morta nel Ragusano

Un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 8 giugno e domenica 9 sulla statale Ragusa-Modica ha spezzato la vita di due noti musicisti ragusani, Giovanni Cascone e Angela Polizzi, entrambi con una lunga esperienza nel mondo della musica. La coppia, di ritorno da una serata trascorsa nel centro storico di Scicli, dove si teneva la parte musicale della giornata dell’arte, si è scontrata contro una Renault Clio condotta da una giovane modicana di 28 anni. L’impatto, avvenuto in prossimità del ponte Costanzo, è stato fatale per i due motociclisti. La conducente della clio, ricoverata in codice rosso all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, è stata ferita nell’incidente.

Chi erano le due vittime

Giovanni Cascone, 56 anni, era un musicista di grande talento, conosciuto in città per le sue performance con il trombone, sia da solista che in gruppo. Angela Polizzi, 53 anni e originaria di Ramacca, era un’insegnante di musica a Comiso e appassionata musicista. La coppia, proprietaria di un negozio di strumenti musicali a Ragusa, era molto apprezzata per la loro competenza e passione nel mondo della musica.