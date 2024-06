Un incidente si è verificato sull’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione capoluogo siciliano. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente avvenuto nei pressi dello svincolo dell’area industriale di Termini Imerese.

Coinvolti due mezzi pesanti. Secondo quanto appreso, per cause ancora in corso d’accertamento, il conducente di un tir avrebbe perso il controllo del mezzo che è finito rovinosamente contro il guard-rail. L’autista, 34 anni, è rimasto ferito, per fortuna in maniera non grave: non è infatti in pericolo di vita.

Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato i primi rilievi e regolato il traffico inevitabilmente rallentato in quel tratto.

Sangue sulle strade, un giovane siciliano morto

Ancora sangue sulle strade italiane. La nuova tragedia ha riguardato un siciliano militare della guardia di finanza. Si chiamava Eugenio Lupo ed aveva 28 anni. Il giovane è rimasto vittima di un incidente avvenuto nella mattinata di ieri – lunedì 10 giugno – sulla strada statale 106 alla periferia di Marina di Gioiosa Jonica, nella Locride, in Calabria.

Alla guida di una moto

Il giovane di origini siciliane, in servizio nella squadriglia navale della guardia di finanza di Roccella Ionica, era alla guida di una moto di grossa cilindrata che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un’auto.

A seguito delle gravissime lesioni e ferite in più parti del corpo riportate nello scontro il ventottenne è deceduto poco dopo l’impatto. Vani i soccorsi. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polstrada e i carabinieri. La procura di Locri ha disposto l’immediato sequestro preventivo dei veicoli.

Chi era Eugenio Lupo

Eugenio Lupo aveva 28 anni ed era nella fuardia di Finanza. La notizia della morte del giovane ha sconvolto la comunità di Roccella Jonica e Marina di Giocosa Jonica, che si stanno stringendo al dolore dei familiari e dei colleghi. Eugenio Lupo era molto noto nella zona, si apprende da Riviera. Era una persona molto stimata e viene ricordato per la sua professionalità e disponibilità.

Incidente mortale sulla Messina Catania, la vittima un uomo di 46 anni

Incidente mortale sulla A18, direzione Catania Messina, sulla corsia di decelerazione dello svincolo di Acireale. Nello scontro sono rimasti coinvolti due veicoli una Skoda Octavia e una Hunday Kona. A seguito dello scontro il conducente della Skoda Octavia, Salvatore Papa, di anni 46, residente ad Acireale, è deceduto sul posto.

Sono intervenuti il personale della Sottosezione della polizia stradale di Giardini Naxos, unitamente al Comandante Giovanni Spadaro. personale dei vigili del fuoco di Acireale, del 118 e del consorzio autostradale. In corso accertamenti per stabilire la dinamica dei fatti.

