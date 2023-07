bloccato a vittoria dai carabinieri

I carabinieri hanno arrestato un bracciante agricolo di Acate, 54 anni, P.A., che nascondeva all’interno del vano fusibili del cruscotto, un involucro in cellophane trasparente contenente 105 grammi di cocaina.

Bloccato a Vittoria

L’uomo è stato intercettato dai militari del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Vittoria sulla SP2, nei pressi della contrada Bonincontro a Vittoria. E’ stato bloccato e si è manifestato subito il suo nervosismo, per cui gli investigatori hanno eseguito il controllo fino a scoprire il suo tesoro.

Arresto e domiciliari

Per questo motivo, P. A. è stato arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Al termine dell’udienza di convalida, “considerate le modalità della condotta, gli specifici precedenti penali che lasciano desumere l’inserimento dell’indagato in un contesto criminale più ampio di illecita attività di spaccio, al fine di evitare la reiterazione di reati della stessa specie, a P. A. è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari” spiegano dal comando dei carabinieri di Ragusa.

Armi e droga, 2 arresti a Palermo

I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato due palermitani, di 49 e 50 anni accusati di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di arma clandestina e munizionamento.

I militari nel corso di un controllo del territorio nel quartiere di Borgo Nuovo, effettuando un accertamento su un’autovettura parcheggiata davanti allo stabile ove risiederebbe uno dei due indagati, hanno notato la presenza di un cavo della corrente elettrica uscire da un locale a piano terra destinato alla vendita abusiva di bevande.

La perquisizione

Insospettiti, hanno deciso di seguire il percorso del filo elettrico arrivando sino all’appartamento del 50enne che, nel frattempo, non appena ha visto i militari avrebbe lanciato dalla finestra una valigia, recuperata dai militari, dove sono stati 3 pacchi in cellophane termosaldati contenenti 1,4 kg di marijuana, 135 munizioni di diverso calibro e due bossoli.

Le armi

In casa è stata trovata in soggiorno, una pistola a tamburo calibro 38 special con matricola abrasa, carica di 6 munizioni. Nel registratore di cassa del locale in basso sono state trovate altre due munizioni. Nel cortile esterno chiuso da un cancello i carabinieri hanno scoperto una piantagione di marijuana con più di 250 piante di diversa altezza e vario materiale per la loro fertilizzazione.