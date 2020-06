Continuano i controlli per la movida sicura

Denunce e sanzioni dei Carabinieri a Pozzallo e Scicli (RG) nel corso di alcuni controlli per la movida sicura. I Carabinieri della Compagnia di Modica hanno svolto nello scorso weekend una serie di servizi a largo raggio volti a garantire la tutela dell’ordinato svolgersi della movida e delle serate presso luoghi di aggregazione di persone.

I militari della Stazione di Pozzallo nel corso di un servizio di polizia giudiziaria volto a reprimere il traffico e lo spaccio di stupefacenti hanno deferito in stato di libertà alla Procura di Ragusa per detenzione di stupefacente un giovane di 32 anni. In seguito a una operata con l’ausilio dell’unità cinofila dell’Arma, il ragazzo è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di marijuana e circa un grammo di hashish con tutto l’occorrente materiale per il confezionamento in dosi. Lo stupefacente è stato sequestrato e sarà inviato al Laboratorio di sanità pubblica per le analisi.

Nell’ambito della stessa operazione, è stata segnalata alla Prefettura di Ragusa, quale assuntrice di droga una giovane di 26 anni, trovata in possesso anche della droga sintetica denominata subutex.

Nella città di Scicli, il personale dell’aliquota radiomobile, che opera in supporto ai servizi di pattuglia operati 24 ore al giorno, ha eseguito un controllo su alcuni giovani che si trovavano in assembramento nelle vie del centro senza le previste mascherine e non rispettando il distanziamento sociale e li hanno multati per non aver rispettato le norme per il contenimento del contagio.

I militari della Tenenza di Scicli hanno denunciato a piede libero per truffa una donna di 42 anni. Nello svolgimento di attività di controllo del territorio. I Carabinieri hanno scoperto che nel contatore dell’energia elettrica di casa, la donna aveva piazzato una pellicola fotografica per truffare la società di distribuzione dell’energia elettrica. La denunciata aveva sottratto circa 6.000 euro di energia alla società che distribuisce il servizio.