Operazione dei carabinieri

I carabinieri di Modica hanno emesso delle multe nei confronti di alcuni giovani che non solo erano assembrati ma anche privi di mascherine. E’ accaduto a Scicli, nei luoghi della movida, dove si sono recati i militari per evitare il rischio contagio da covid19. Ma non è stato l’unico intervento, anzi i carabinieri, per l’occasione, hanno portato a termine delle operazioni contro il consumo di droga. Ad Avola, nel Siracusano, il sindaco ha deciso di emettere un’ordinanza che anticipa all’una la chiusura dei locali. Il provvedimento, entrato in vigore venerdì e si esaurirà il 14 giugno. L’amministrazione avolese ha anche deciso di incentivare le passeggiate a piedi ed in bicicletta, per cui da domenica prossima saranno chiusi al traffico veicolare il Borgo marinaro ed parte del lungomare dalle 17 alle 21.

Le operazioni antidroga

A Pozzallo, un uomo di 32 anni è stato denunciato per detenzione di sostanze per fini di spaccio perché, al termine di una perquisizione effettuata dalle forze dell’ordine con i cani dell’unità cinofila, è stato trovato in possesso di 5 grammi di marijuana e circa un grammo di hashish dell’occorrente per il confezionamento in dosi. La droga è stata sequestrata e sarà inviata al laboratorio di sanità pubblica per le analisi al fine di testarne la purezza e la tossicità. Nell’ambito della stessa indagine, è stata segnalata alla Prefettura di Ragusa, quale assuntrice di droga una giovane di 26 anni, che aveva con se della droga, sintetica denominata subutex.

“I militari della Tenenza di Scicli hanno denunciato a piede libero per truffa una donna di 42 anni. Nello svolgimento di attività di controllo del territorio, i carabinieri hanno scoperto – fanno sapere dalla Compagnia dei carabinieri di Modica – che nel contatore dell’energia elettrica di casa, la donna aveva piazzato una pellicola fotografica per truffare la società di distribuzione dell’energia elettrica. La denunciata aveva sottratto circa 6 mila euro di energia alla società che distribuisce il servizio”