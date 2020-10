la decisione dei commissari

I commissari di Vittoria, il Comune del Ragusano sciolto per mafia, hanno disposto la chiusura “delle scuole Portella della Ginestra e Filippo Traina”. Una decisione assunta “a seguito dei controlli effettuati tramite tamponi da parte dell’Asp di Ragusa” che hanno sancito dei “casi positivi al Covid19 collegati” nei due istituti comprensivi. A tal proposito, come stabilito nell’ordinanza, è stata sospesa “l’attività didattica” per cui saranno eseguiti gli interventi di sanificazione.

La situazione a Vittoria è, comunque, delicata con oltre 130 casi di positività. Ad Acate, sempre nel ci sono 29 persone in isolamento, di questi ci sono 10 positivi. Lo ha annunciato il sindaco di Acate, Comune del Ragusano, Giovanni Di Natale, che ha lanciato un appello alla popolazione per il rispetto delle norme anti Covid19 ma, al tempo stesso, ha lanciato un duro monito ai giovani.

“Non è importante sapere chi sono le persone – ha detto il sindaco di Acate, Giovanni Di Natale – sottoposte all’isolamento, del resto sono a casa e siamo sicuri che non ci contageranno. Invece, dobbiamo rispettare le misure anti Covid19 quando ci troviamo fuori dalle nostre case e mi riferisco all’uso delle mascherine ed al distanziamento sociale. Ho visto quanto accaduto in piazza con un assembramento di giovani, privi di dispositivi di protezione. In questo modo non va bene, dobbiamo tenere comportamenti responsabili”.

A Priolo, nel Siracusano, sono adesso 3 i dipendenti positivi al Covid19. Ieri, la notizia del contagio dei primi due ma l’esito del tampone ha allungato il numero degli infetti. Il sindaco, Pippo Gianni, ha già disposto 24 ore fa la sanificazione dei locali, nella giornata di oggi sono rimasti chiusi gli uffici. “Disposta anche l’esecuzione dei tamponi su tutti i dipendenti, sui volontari di Protezione Civile e Misericordia” spiega il primo cittadino.