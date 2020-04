Decine di militari impegnati

Scattano i controlli straordinari dei Carabinieri sulla fascia costiera del Ragusano in occasione del fine settimana che precede le festività di Pasqua, al fine di scongiurare spostamenti e assembramenti nelle località turistiche e nelle seconde case.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa stanno svolgendo un servizio coordinato a largo raggio sulla fascia costiera. I militari sono dislocati in tutti i comuni costieri della fascia iblea e stanno svolgendo diversi servizi di controllo del territorio, con numerosi posti di controllo finalizzati alla verifica delle disposizioni per il contenimento del contagio.

In particolare, come ordinato dalla Prefettura, sono stati intensificati i controlli con pattuglie in auto con i colori d’istituto che con l’ausilio del 12° nucleo elicotteri di Catania.

I Carabinieri saranno impegnati anche nel contrasto dei reati predatori che potrebbero verificarsi in danno delle abitazioni della fascia costiera. Il servizio rinforzato coinvolge pattuglie sia delle Stazioni Carabinieri che dei Nuclei operativi e Radiomobili ed è articolato su vari quadranti orari e su tutte le arterie stradali.