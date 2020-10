Era ricoverato in terapia intensiva

E’ morto nell’ospedale di Vittoria il giornalista Gianni Molè, 61 anni, capo ufficio stampa della Provincia di Ragusa.

Nei giorni scorsi era risultato positivo al Covid ed in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale “Guzzardi”.

Gianni Molè, giornalista di razza, era stato componente dell’ufficio stampa del Comune di Vittoria, direttore della rivista della Provincia di Ragusa, aveva collaborato in passato anche con la Gazzetta del Sud e la Gazzetta dello Sport ed era segretario provinciale dell’Associazione siciliana della stampa.

l candidato a sindaco di Vittoria Salvo Sallemi ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del giornalista ipparino Gianni Molé

“Ho appena appreso della scomparsa di Gianni Molé, una notizia che ha sconvolto l’intera comunità vittoriese. Gianni è stato uomo

e giornalista apprezzato, ha sempre raccontato la nostra città con arguzia e impegno civile. Da professionista della comunicazione istituzionale, prima a Vittoria e poi nella Provincia di Ragusa, è stato un esempio di innovazione e diligenza. Vittoria perde una voce critica e intellettualmente onesta dal grande spessore e un uomo stimato che amava la sua città e non esitava a spendersi per essa. Esprimo il mio personale cordoglio, e quello di tutto il mio gruppo umano e politico, e mando un pensiero affettuoso alla famiglia e a tutti i suoi cari. Siamo vicini a loro in questo tristissimo momento”, ha detto Sallemi.