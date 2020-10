I dati comunicati dall'Istituto Superiore della Sanità

L’indice RT (di trasmissibilità) è il parametro che misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva e, quindi, anche del nuovo coronavirus.

Premesso ciò, come emerso dal monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, l’indice più alto è stato osservato in Piemonte (2,16), Lombardia (2,09) e Provincia Autonoma di Bolzano (1,96). Poi c’è la Valle d’Aosta con 1,89. In poche parole, una persona infettata può contagiarne due.

In base al monitoraggio, poi, sono 11 le regioni classificate a rischio elevato di una trasmissione non controllata di Sars-CoV-2 e quattro regioni (Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte), più la provincia di Bolzano, sono nello scenario 4 (il grado più elevato dellemergenza Covid).

Altre otto Regioni e Province autonome sono classificate a rischio moderato con una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese. Quelle a rischio alto sono l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Toscana, la Valle d’Aosta e il Veneto.

Indice Rt Regione per Regione

Abruzzo Rt 1.4

Basilicata Rt 1.04

Calabria Rt 1.66

Campania Rt 1.49

Emilia Romagna Rt 1.63

Friuli Venezia Giulia Rt 1.5

Lazio Rt 1.51

Liguria Rt 1.54

Lombardia Rt 2.09

Marche Rt 1.48

Molise Rt 1.86

Provincia Autonoma Bolzano Rt 1.96

Piemonte Rt 2.16

Provincia Autonoma Trento Rt 1.5

Puglia 1.65

Sardegna 1.12

Sicilia 1.42

1.42 Toscana 1.41

Umbria 1.67

Valle d’Aosta 1.89

Veneto 1.46