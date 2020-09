Un bambino di 3 anni tra i positivi in provincia di Ragusa su 14 casi. I genitori del bimbo invece sono risultati negativi ma dovranno rifare il tampone. Oltre al bimbo è risultata positiva anche una bambina di 12 anni. Sono 11 in totale le persone poste in isolamento fiduciario. Intanto è stato dimesso uno degli anziani contagiati nella casa di riposo di Modica. Era ricoverato nell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa dove attualmente 5 pazienti si trovano nel reparto malattie infettive e una in Terapia intensiva. Altri due pazienti ragusani sono ancora ricoverati all’ospedale San Marco di Catania.

Ma è allarme nel Palermitano: sono almeno tre i focolai fra palermo e la provincia. Una situazione che ha fatto del Palermitano il territorio principe del contagio in Sicilia. Ieri sono stati 70 i nuovi casi di positività.