il primo cittadino maria rita schembari

L’appello del sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, è di usare le mascherine e di rispettare le distanze di sicurezza. Preoccupa, infatti, la crescita della curva del contagio nel Comune del Ragusano dove si contano 44 positivi. “Anche Pedalino fa registrare – dice il sindaco di Comiso – i primi due casi accertati, secondo comunicazioni ufficiali dell’ASP. Tre sono in tutto i ricoverati, di cui uno in condizioni serie. Il distanziamento, l’uso della mascherina ( posta sempre su bocca e naso quando si è vicini o si parla a qualcuno), e il rispetto di ogni altra prescrizione si rendono indispensabili per evitare il propagarsi dei contagi”.

Ma è Vittoria la città del Ragusano con il maggior numero di contagiati, 304 secondo quanto emerso nella giornata di ieri. C’è molta apprensione, il timore che il virus possa propagarsi ancora è alto, da qui la decisione dei commissari di chiudere le strade nelle ore notturne per stroncare movida ed assembramenti. Le scuole, comunque, sono tra i luoghi più a rischio, per cui la direzione dell’istituto superiore Enrico Fermi, ha deciso di adottare a partire da oggi la modalità della didattica a distanza “fino a nuova comunicazione dell’Asp” nei confronti “di tutte le classi del primo biennio”. Per questo motivo, “gli alunni sono tenuti ad osservare il normale orario delle lezioni già in atto. Il mancato collegamento sarà considerato assenza da giustificare” si legge nella circolare del dirigente scolastico.

Sul fronte regionale 730 i nuovi positivi al Covid19 registrati ieri in Sicilia. Salgono così a 9136 gli attuali positivi. Di questi 682 sono i ricoverati: 593 in regime ordinario e 89 in terapia intensiva con un incremento, 8454 si trovano in isolamento domiciliare.

Anche oggi si registrano nuove vittime, sono ben 11 i decessi che portano il totale a 408. I guariti sono 123. I tamponi effettuati sono 8015.

Su fronte della distribuzione territoriale a Palermo ci sono 204 nuovi positivi in più, a Catania sono 188, a Messina 74, a Trapani 77, a Ragusa 117, Siracusa 11, Enna 7, Caltanissetta 26, Agrigento 26.