I presidi per far rispettare l'ordinanza dei commissari

Per evitare violazioni alla chiusura delle strade disposta dai commissari di Vittoria, sono scese in campo questa notte le forze dell’ordine. Si fa sul serio nel Comune del Ragusano, peraltro flagellato dai contagi da Covid19, il più alto nel Ragusano, e così è stato organizzato uno spiegamento di forze che ha scoraggiato i più riottosi. Ed è stata una notte tranquilla nella città che tra un mese esatto andrà a votare per eleggere il nuovo sindaco ed il Consiglio comunale, ponendo fine alla gestione commissariale del Comune, sciolto per infiltrazione mafiosa.

Si è deciso di vietare al transito pedonale, per evitare assembramenti di persone, e negli orari sotto indicati, i seguenti luoghi cittadini: via Cavour nel tratto compreso tra via R. Settimo e via Del Quarto, ivi compresa piazza del Popolo, piazza Ferdinando Ricca (San Giovanni); piazza Enriquez; piazza Vittoria Colonna; piazza Daniele Manin (Senia); piazza Sei Martiri (Calvario).

Il divieto si estende anche ad una fascia di rispetto di 20 metri su tutte le strade che intersecano le vie e le piazze sopramenzionate. Sarà possibile accedere e defluire negli esercizi commerciali legittimamente aperti e nelle abitazioni private delle zone sopra indicate. La chiusura sarà dalle ore 21.00 alle ore 05.00 del giorno successivo.

Tutti i negozi (mini market, generi alimentari, distributori automatici, di media e grande dimensione) che vendono bevande in contenitori, bottiglie di vetro e lattine, non potranno esercitare la vendita dalle ore 20 alle ore 7 del giorno successivo. Restano esclusi dall’ordinanza ristoranti, pizzerie, pub e bar, che dunque potranno continuare a svolgere la loro attività nel rispetto delle norme previste dai Dpcm e dalle Ordinanze regionali.

A Modica, il sindaco, dopo aver denunciato delle palesi violazioni alle misure anti Covid19, tra cui il mancato uso delle mascherine e gli assembramenti, che sono i veicoli principali del contagio, ha deciso di imporre lo stop a tutti i mercati fino al 30 novembre.

FOTO FORNITA DA FRANCO ASSENZA