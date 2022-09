L’esponente dell’esecutivo regionale ha pubblicato il suo

Il curriculum pubblicato sui social per evidenziare qualità e soprattutto competenze. E’ questo l’obiettivo di fondo del gesto di Daniela Baglieri, attuale assessore regionale all’Energia, che lancia frecciate a quella politica (mai nominata) che usa pezzi di potere per posizionare uomini incompetenti persino per la materia che sono chiamati a trattare durante il loro mandato. L’assessore ha voluto anche lanciare un appello affinchè tutti coloro i quali aspirano ad un posto in politica, e quindi all’interno delle istituzioni, rendano trasparente il proprio operato e soprattutto le proprie competenze.

Avere governanti preparati è un diritto

“Lo scadimento della qualità della classe dirigente è un fatto, ma non irreversibile – ha commentato l’assessore Baglieri -. Se avere governanti migliori e politici più preparati è un diritto, allora si dovrebbe imporre che almeno i ministri abbiano titoli di studio all’altezza, che siano lauree o dottorati, della materia di cui si occupano”.

I motivi del suo gesto

“Ho deciso di pubblicare qui sui social, il mio curriculum vitae – ha precisato la componente dell’esecutivo regionale -, in quanto sono candidata alle elezioni regionali del prossimo 25 settembre a Ragusa, nelle liste di Forza Italia. Lo faccio perché mi sembra giusto far conoscere i miei studi, i miei percorsi lavorativi, la mia professione. Una prassi inusuale nel mondo della politica, ma che spero nel tempo diventi la normalità”.

Il concetto di Calenda

Un concetto che ne giorni scorsi era stato espresso anche da Carlo Calenda, l’ex ministro e leader di Azione. Parole pronunciate a Palermo nella cornice dei giardini del teatro Massimo per lanciare la campagna elettorale di Gaetano Armao, candidato del terzo polo alla presidenza Regione Siciliana. “Oggi si vota principalmente per moda: ieri Di Maio, poi Salvini, oggi Meloni – ha detto -. Ma se non hai esperienza appena inizi a governare fallisci quasi subito. Siamo stanchi di una politica che per trent’anni è stata fatta solo di opposizione ideologica”.