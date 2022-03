ma è stato rimesso in libertà

I carabinieri della Compagnia di Modica hanno arrestato un 58enne modicano, disoccupato, pregiudicato, trovato in possesso di circa 300 grammi di marijuana.

Droga nella grotta

La droga era occultata nelle adiacenze della propria abitazione, nel quartiere Modica Alta, all’interno di grotte naturali nella sua disponibilità, adibite a magazzino. L’uomo, a seguito della convalida dell’arresto, dopo essere stato agli arresti domiciliari, ha ricevuto, dall’Autorità giudiziaria il provvedimento che ne dispone l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Insomma, è tornato in libertà anche se avrà sulle spalle una misura cautelare, seppur meno afflittiva dei domiciliari.

Un caso analogo nel Siracusano

Un caso analogo si è verificato il mese scorso a Noto, nel Siracusano. I carabinieri della Compagnia di Noto hanno rinvenuto in una grotta ben nascosta dalla vegetazione all’interno di una cava dismessa al confine tra Noto e Rosolini un cospicuo quantitativo di armi, munizioni, stupefacenti e bilancini di precisione abilmente occultati e custoditi in zaini e buste in cellophane.

Sono stati sequestrati un fucile, tre pistole, di cui due provento di furto, e circa un centinaio di munizioni di vario calibro, due bilancini di precisione, circa 700 grammi di cocaina divisa in 6 panetti, 600 grammi di eroina divisa in 18 ovuli e circa un chilogrammo di hashish suddiviso in 9 panetti.

Un altro arresto per furto di energia

Nell’ambito dello stesso controlli, i carabinieri della Compagnia di Modica hanno proceduto all’arresto di un altro modicano, 63enne, disoccupato e pregiudicato. E’ stato trovato in possesso di modeste quantità di cocaina, è stato tuttavia arrestato per furto aggravato di energia elettrica.

I militari, essendosi insospettiti nel notare il corretto funzionamento degli elettrodomestici, nonostante il contatore risultasse spento, hanno provveduto a chiedere il supporto di personale dell’Enel. I tecnici, al termine dell’ispezione, hanno scoperto l’allaccio abusivo alla rete di distribuzione energetica esterna. L’uomo, a seguito della convalida dell’arresto, è stato rimesso in libertà.