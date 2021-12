inviati al ris di messina

Trovate in una grotta armi e munizioni dai carabinieri

Potrebbero essere legate all’omicidio del 17enne di Noto

Tutto quanto inviato al Ris di Messina

I carabinieri della Compagnia di Noto hanno scovato in una grotta ed a ridosso di un muretto a secco una pistola con matricola abrasa, un fucile modificato e vario munizionamento.

Accertamenti dei Ris di Messina

Tutto quanto è stato sequestrato e trasferito nei laboratori del Ris di Messina che compirà degli accertamenti balistici per verificare se vi sono legami con l’agguato a Noto costato la vita a Paolo Mirabile, il 17enne centrato alla testa da un colpo di pistola mentre si trovava in macchina in compagnia di familiari.

Armi funzionanti

Una scoperta che, a questo punto, potrebbe rivelarsi determinante per le indagini sul delitto, avvenuto in contrada Arance dolci, il quartiere dove vive la comunità nomade di Noto.

In cerca di impronte

“Le armi, perfettamente funzionanti e pronte all’uso, saranno inviate ai Carabinieri del RIS di Messina per

accertare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue e per ricercare impronte digitali che possano far risalire

all’identità dei detentori” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.

Un’altra perquisizione

Prima di scoprire quella pistola, il fucile e le munizioni, i carabinieri si erano recati in un’area rurale, in contrada Meti, compresa tra i comuni di Noto ed Avola dove c’è un insediamento abitativo. Al termine delle perquisizioni, i militari hanno rintracciato due fucili ad aria compressa privi di punzonatura, 29 coltelli di genere vietato.

Inoltre, sono stati effettuati controlli su eventuali allacci abusivi alla rete elettrica accertando una violazione.

Due denunciati

“Il bilancio conclusivo dell’operazione della Compagnia di Noto è di due soggetti, appartenenti alla comunità non stanziale, deferiti alla Procura della Repubblica di Siracusa per il possesso dei fucili non punzonati, delle armi da taglio e per furto di energia elettrica. Accertamenti sono in corso per verificare eventuali abusivismi edilizi attuati per la realizzazione delle ville perquisite” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.