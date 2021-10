in casa un laboratorio per essiccare la marijuana

Operazione antidroga dei carabinieri a Vittoria

Arrestato un agricoltore che coltivava erba nel suo terreno

Sequestrati 4,6 kg di marijuana

I carabinieri hanno arrestato un 48enne di Vittoria che nascondeva nella sua abitazione 4,6 kg di marijuana coltivata nel suo appezzamento di terreno, in contrada Bosco Piano.

L’erba tra i pomodori

L’uomo, che è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, è ai domiciliari, come disposto dai magistrati della Procura di Ragusa. I militari sapevano dell’esistenza di questa produzione, nei giorni scorsi avrebbero ricevuto delle segnalazioni, per cui si sono recati nella proprietà dell’indagato e si è scoperta la presenza di marijuana coltivate ed occultate tra i filari di piante di pomodori.

La stanza della droga

Dopo aver sequestrato 10 piante di marijuana, i carabinieri si sono recati nella casa del 48enne e nel corso del controllo è emerso che c’era una stanza dotata di impianto di aerazione, adibita ad essiccatoio, al cui interno sono state scovate alcune cassette in cartone contenenti 4,6 kg di marijuana già essiccata.

Sequestrati soldi

Inoltre, sono stati trovati anche attrezzi necessari al taglio e alla pesatura della sostanza stupefacente, tra i quali due bilance, oltre a 360 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio. Tutto il materiale è stato sequestrato e custodito in attesa della distruzione.

Il blitz

All’operazione antidroga hanno preso parte i carabinieri della Compagnia ed i militari della Squadrone eliportato carabinieri “Sicilia”.

Piantagione a Scordia

Nei giorni scorsi, i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania hanno sequestrato a Scordia una piantagione di droga con circa mille piante di canapa indiana. Sono state arrestate due persone sorprese a irrigare gli arbusti che erano in un terreno reso impervio dalla presenza di una ricca vegetazione.

Sono un catanese di 30 anni e un albanese di 47. Quest’ultimo era latitante: deve scontare una condanna definitiva a 24 anni di reclusione, emessa dalla corte di appello di Napoli, per tentativo d’omicidio e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti, su richiesta della Procura di Caltagirone, sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari.