Traffico di droga nel Ragusano, sequestrato 1 kg di cocaina, 2 arresti

Redazione di

20/04/2021

Operazione antidroga della polizia di Ragusa Fermato un carico con un chilo di cocaina Arrestati due uomini che sono in carcere La droga ha un valore di mercato di 200 mila euro Gli agenti della Squadra mobile di Ragusa hanno arrestato due uomini al centro di una compravendita di un chilo di cocaina. Carico sequestrato Il carico è stato posto sotto sequestro i due indagati, B.F. di Gela, 30 anni, e R.I. di Vittoria, 31 anni, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, sono stati condotti in carcere, in attesa dell’udienze di convalida al palazzo di giustizia di Ragusa davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale ibleo. Il blitz a Scoglitti Gli investigatori sono entrati in azione sul tratto che collega Scoglitti, a Vittoria, e Gela, e dalle informazioni in possesso alla polizia sarebbe stato il gelese il fornitore di quel chilo di cocaina che, presumibilmente, l’altro arrestato avrebbe dovuto piazzare sul mercato di Vittoria. Sospetti su gruppi criminali Non è ancora chiaro se vi sono altre persone coinvolte in questo commercio ma è probabile di sì, come ipotizzano le forze dell’ordine. Potrebbero esserci, dietro questa partita di droga, delle organizzazioni criminali, specializzate nello spaccio di droga, infatti sono stati avviati gli accertamenti sulla rete di conoscenze dei due indagati, prevalentemente negli ambienti degli stupefacenti. Trovati i soldi per l’acquisto Nel corso delle perquisizioni, gli agenti della Squadra mobile di Ragusa hanno rinvenuto nella disponibilità del vittoriese 11.950 euro, in banconote di vario taglio, ritenuto dagli inquirenti un anticipo sul prezzo dello stupefacente. Il valore di mercato Nessun dubbio da parte del personale della Questura di Ragusa “sul fatto che anche la “cocaina” fosse destinata ad attività di spaccio che si sarebbe svolta nella provincia di Ragusa e che una volta immessa nello spaccio al dettaglio avrebbe fruttato circa 200.000 euro” fanno sapere i poliziotti.

