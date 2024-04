Il Movimento politico Sviluppo Ibleo si schiera al fianco di Marco Falcone e di Forza Italia in vista delle europee di giugno. Oggi a Vittoria (Sala Avis, ore 18) un’assemblea pubblica sancirà il patto politico fra l’assessore regionale all’Economia, in corsa per un seggio a Bruxelles nel partito guidato da Antonio Tajani, e il movimento nato nel Ragusano su iniziativa di Andrea La Rosa, attivo da due decenni e notevolmente radicato sul territorio. Parteciperà all’incontro il consigliere comunale vittoriese Biagio Pelligra.

Falcone: “Difendiamo la comunità iblea”

“Forza Italia, come ribadito dal nostro segretario Tajani – dichiara l’azzurro Falcone – è il naturale punto di riferimento per tutti i movimenti civici che lavorano nel campo del popolarismo, coniugando cultura liberale e sensibilità alle istanze sociali. Siamo felici di condividere assieme al Mpsi un percorso che punterà sulla difesa del territorio ragusano e degli interessi delle forze produttive, facendo seguire i fatti agli impegni che assumiamo dinanzi alla comunità degli Iblei”, conclude l’esponente FI.

Elezioni europee, quando si vota

Le elezioni europee del 2024 si tengono nei 27 Stati membri dell’Unione Europea tra il 6 e il 9 giugno, come deciso dal Consiglio dell’Unione Europea. In Italia le urne vengono aperte sabato 8 giugno dalle ore 15:00 alle 23:00 e domenica 9 giugno dalle ore 7:00 alle 23:00. Le operazioni di spoglio delle schede iniziano subito dopo la chiusura delle votazioni. Possono votare tutti i cittadini e le cittadine che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il 9 giugno 2024.

BlogSicilia e le europee

BlogSicilia ha deciso di accendere i riflettori sulle elezioni. Lo fa a partire da domenica 7 aprile, proprio a due mesi esatti dalla giornata di silenzio elettorale che precedete il voto. Ascolteremo i leader dei partiti in Sicilia per capire come si stanno preparando alla scelta dei candidati, quali sono le loro idee e proposte. E lo faremo partendo dallo stato dell’arte ovvero da una analisi dell’attuale situazione della Regione dal punto di vista di ciascun partito.