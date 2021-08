il dolore a Vittoria

Vittoria piange la giovane Claudia Cassibba morta in un incidente

Lo schianto lungo la SS117bis nell’Ennese ieri

Il funerale il 27 agosto nella sua città che oggi è a lutto

Claudia Cassibba, giovane studentessa, originaria di Vittoria (RG), è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari, all’età di 21 anni. La ragazza è morta a causa di un incidente avvenuto ieri sulla SS117bis nell’Ennese. Era una studentessa di medicina e chirurgia.

Dolore a Vittoria

Lacrime nella cittadina ragusana che piange una giovane studentessa. Una ragazza modello che sognava di diventare un bravo medico. Affranti dal dolore ne danno il triste annunzio, la mamma Gabriella con Gioacchino, il papà Alessandro, i nonni Raffaele e Tina, lo zio Michele, gli zii, i cugini, gli amici e i parenti tutti. La salma della giovane è stata restituita alla famiglia dopo lo schianto mortale.

Il funerale e il corteo

La salma muoverà dal corso Vittorio Emanuele, venerdì 27 agosto. I funerali avranno luogo nella Basilica Maria SS. Annunziata, e potranno partecipare 200 persone. “I familiari ringraziano anticipatamente quanti vorranno rendere l’ultimo tributo di affetto alla loro cara Claudia”, si legge in una nota della famiglia.

L’incidente sulla statale 117 bis

La donna era alla guida di una Fiat Idea che, per cause che sono in corso di accertamento, si è scontrata con un furgone a 9 posti. All’interno del furgone vi erano 9 persone: 8 di loro sono state trasportare all’ospedale Umberto I di Enna. L’altra ferito è in gravi condizioni e per questo è stato trasportato in elisoccorso al Sant’Elia di Caltanissetta con la prognosi sulla vita. Sulle cause dell’incidente sono ancora in corso le indagini. Sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118, la polizia, i carabinieri, la polizia municipale e personale dell’Anas.