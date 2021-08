Ci sono altri 9 feriti, uno è grave

E’ una giovane di 21 anni la vittima del grave incidente stradale avvenuto sulla statale 117 bis in territorio di Enna. La donna era alla guida di una Fiat Idea che, per cause che sono in corso di accertamento, si è scontrata con un furgone a 9 posti. Dopo i primi soccorsi, la polizia stradale è riuscita a risalire all’identità della giovane vittima. All’interno del furgone vi erano 9 persone: 8 di loro sono state trasportare all’ospedale Umberto I di Enna e pare che nessuno di loro sia in gravi condizioni ma al momento sono sottoposti ad una serie di verifiche mediche, per cui nulla si può escludere. L’altra ferito, invece, è in gravi condizioni e per questo trasportato in elisoccorso al Sant’Elia di Caltanissetta con la prognosi sulla vita.

Operazioni in corso per sgomberare la carreggiata

Il terribile impatto è avvenuto all’altezza del km 11 della “Centrale Sicula”. Subito al lavoro il personale dell’Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura del tratto di strada nel più breve tempo possibile. Sulle cause dell’incidente sono ancora in corso le indagini. Sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118, la polizia, i carabinieri, la polizia municipale e personale dell’Anas.

FOTO DI ENNAPRESS