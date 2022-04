Forse gioco finito male

Di due giovani feriti, di cui uno gravissimo parla il bilancio di una esplosione avvenuta in una fabbrica di fuochi d’artificio dismessa di Ispica, nel ragusano. I due ragazzi si trovano in ospedale.

I due giovani feriti, uno è grave

L’esplosione è avvenuta all’interno di una fabbrica di fuochi d’artificio, dismessa da circa 9 anni. I due ragazzi rimasti feriti sono stati trasferiti con l’elisoccorso in ospedale. Un ragazzo di 14 anni è stato trasportato nell’ospedale Cannizzaro di Catania con un trauma da scoppio a un braccio ed in altre parti del corpo. Le sue condizioni sono gravi ed è in prognosi riservata. Il secondo, un ragazzo di 15 anni, è stato trasportato, sempre in elicottero, al Policlinico di Catania. Presenta ferite da schegge ma non è in pericolo di vita.

La dinamica della tragedia

Sul posto 2 squadre dei Vigili del fuoco e i Carabinieri. Pare che i due giovani, recatisi per gioco nella struttura che ospita la fabbrica di fuochi di artificio dismessa nell’ex deposito Moltisanti, avrebbero accumulato residui di polvere pirica, appiccando il fuoco. Poi sarebbe avvenuta l’esplosione. Dopo la tremenda esplosione sarebbero riusciti a raggiungere un luogo da cui hanno chiedere di essere soccorsi.

I precedenti

Già nel 2013 si era verificato un episodio simile con un’altra esplosione di materiale pirotecnico. “Dopo un incidente di parecchi anni fa, mi risulta che l’ex deposito sia stato dismesso e bonificato”, dice il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini. Sul posto in contrada San Giuseppe sono accorsi carabinieri, polizia municipale, vigili del fuoco e soccorritori. L’esplosione sarebbe avvenuta all’interno di una fabbrica di fuochi d’artificio dismessa da circa 9 anni. Due ragazzi rimasti feriti stanno per essere trasferiti con l’elisoccorso, a Catania. Sul posto ci sono 2 squadre di Vigili del fuoco.