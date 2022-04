Il boato ad Ispica

Forte esplosione a Ispica, in provincia di Ragusa, all’interno di una fabbrica di fuochi d’artificio. Due giovani sono rimasti feriti.

Il boato dentro la fabbrica

Un fortissimo boato si è sentito nella cittadina ragusana quando non erano ancora le 15 del pomeriggio. Il boato proveniva da una fabbrica di fuochi pirotecnici dismessa da circa 9 anni in cui si è verificata un’esplosione. La deflagrazione ha provocato due feriti e sul posto sono arrivate diverse ambulanze. Si tratta di due giovani che sono stati portati in ospedale a bordo di un elisoccorso del 118.

Sul posto un elicottero dell’elisoccorso

La tragedia vicino al campo sportivo, nella zona 167. Sul posto 2 squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri.

Nel 2013 si era già verificata una esplosione nella stessa fabbrica di giochi pirotecnici. In buona parte della città si è avvertito un forte spostamento di aria e una esplosione violenta. Lo scoppio intorno alle 14,50.

La memoria riportata al 2019

Inevitabilmente la memoria torna al 2019 quando una esplosione in una fabbrica di giochi d’artificio, in quel caso a Barcellona Pozzo di Gotto, si tramutò in una tragedia familiare.

Nella fabbrica di fuochi d’artificio esplosa nelle campagne di Barcellona Pozzo di Gotto erano al lavoro una intera famiglia e anche quattro operai di una ditta esterna.

La produzione dei fuochi avveniva in un vecchio casolare in contrada Cavalieri-Femmina morta. La famiglia Costa ha una pagina Facebook in cui pubblicizza i propri prodotti e gli eventi con i giochi di fuoco realizzati. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono presenti polizia, carabinieri e numerose ambulanze.