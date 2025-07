Prossimo appuntamento sabato 12 luglio al Centro congressi Failla

Ieri, venerdì 11 luglio, ha preso il via a Vittoria, presso il Centro Congressi “Davide Failla” di Promotergroup SPA, in via del Carrubo, la prima tappa del Festival del Giornalismo Enogastronomico 2025, giunto alla sua decima edizione.

Tavola rotonda d’apertura con voci autorevoli

La giornata inaugurale si è aperta con una tavola rotonda dal titolo “Il valore dell’informazione per lo sviluppo dell’agroalimentare siciliano“, che ha visto la partecipazione del giornalista Nino Amadore, del sindaco di Vittoria Francesco Aiello, del presidente di Promotergroup SPA Gianni Polizzi, dell’editore Biagio Semilia, della presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, dell’assessore Regionale all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea Salvatore Barbagallo.

Un confronto che ha posto al centro il legame tra giornalismo, territorio e sviluppo locale e ha sottolineato il valore della narrazione enogastronomica come strumento di valorizzazione identitaria.

Masterclass “Tesori caseari di Sicilia”

Subito dopo si è svolta la masterclass dedicata ai tesori caseari siciliani, a cura del CoRFiLaC. L’incontro, moderato dalla giornalista Gianna Bozzali, a cura del maestro assaggiatore ONAF Giovanni Farina, ha guidato il pubblico in un viaggio sensoriale attraverso le eccellenze lattiero-casearie dell’Isola, con approfondimenti tecnici e culturali che hanno messo in risalto le peculiarità produttive del territorio.

Talk sull’intelligenza artificiale e futuro del giornalismo

Poi è stata la volta del talk dal titolo: “Il giornalismo non è morto… e non morirà con l’intelligenza artificiale”. Un confronto tra professionisti del settore che ha visto protagonisti Nino Amadore, Biagio Semilia, il direttore de La Sicilia Antonello Piraneo, il direttore di TP24 Giacomo Di Girolamo, l’editore di Sudpress Pierluigi Di Rosa e la ricercatrice universitaria Giuliana Sorci.

Al centro del dibattito: l’impatto dell’intelligenza artificiale nel mondo dell’informazione, le trasformazioni in atto e le nuove sfide professionali per i giornalisti.

Aperitivo con il Cerasuolo e racconto d’eccellenza

La serata si è conclusa con “Un aperitivo con il Cerasuolo”, guidato da Maria Antonietta Pioppo. Un’occasione per degustare e raccontare il Cerasuolo di Vittoria, vino simbolo del territorio, in collaborazione con Tenuta Valle delle Ferle e Casagrazia, accompagnati dalle creazioni dello chef Marco Failla: il cannolo siciliano con farcia di Parmigiano e croccante di prezzemolo; vitello affumicato al legno di ulivo; crumble di cioccolato.

L’evento ha rappresentato un momento di incontro conviviale e approfondimento sensoriale. A seguire, i partecipanti hanno preso parte a una visita aziendale presso i Frantoi Cutrera, per scoprire da vicino i processi produttivi dell’olio extravergine di oliva locale e degustarne le eccellenze.

Prossimo appuntamento oggi, sabato 12 luglio, con altri talk e masterclass, sempre al Centro Congressi Davide Failla di Vittoria.

Per info e programma completo visitare il sito del Festival del giornalismo enogastronomico.