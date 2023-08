In volo anche un canadair per spegnere il vasto rogo

Vigili del fuoco, forestale e protezione civile al lavoro da ore per domare un incendio nel Ragusano. Anche con l’ausilio di un canadair. Dalle 14.30 tre squadre vigili del fuoco del comando di Ragusa, coadiuvate da squadre Aib forestale e volontari protezione civile, sono impegnate in contrada Piombo, in prossimità del Donnafugata Resort, per un incendio che interessa una vasta area di macchia mediterranea e vegetazione in genere, il cui fumo è stato visibile per una vasta area della costa iblea.

L’intervento delle squadre ha evitato che l’incendio coinvolgesse le strutture del resort. Sul posto intervenuto anche personale DOS VVF (Direttore operazioni di spegnimento) per coordinare da terra l’intervento dei due elicotteri intervenuti sul posto. Causa del fumo che ha interessato la sp 15 sono state impegnate pattuglie della Polizia locale di Ragusa e Commissariato di Comiso assicurare la viabilità.

L’intervento è diretto dall’ispettore Benito Iacono dei vigili del fuoco con il coordinamento della la Prefettura di Ragusa.









Incendio nel Palermitano, droni in volo scovare i piromani in azione

A fuoco le sterpaglie che costeggiano la via Qualinella, in zona Bivio Foresta, a Carini nel Palermitano. Le fiamme sono state segnalate intorno alle 14.

Sul posto per spegnere il rogo una squadra dei vigili del fuoco e una squadra della protezione civile. Quest’ultima sta fornendo assistenza anche con l’utilizzo di due droni, in volo non solo per mappare l’incendio ma anche per provare a scovare eventuali piromani in azione.

Al lavoro, per gestire la viabilità della zona, anche la polizia municipale e i carabinieri. Attivata anche la Soris, la protezione civile regionale. Alle 15.30 circa le fiamme sono state domate.

Incendiati cumuli spazzatura per strada a Palermo

La raccolta dei rifiuti bloccata in questi ultimi giorni ha provocato piccole discariche a cielo aperto a Palermo. E come spesso accade si ripetono gli incendi di rifiuti. I roghi sono divampati in via Brunelleschi, in via Tiepolo, in viale Lazio angolo via Empedocle Restivo, in vicolo Giordano e via Decollati. I vigili del fuoco sono stati impegnati per ore a spegnere i roghi. Un incendio rifiuti anche in provincia di Palermo a Misilmeri in contrada Marraffa. La Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti nel capoluogo, ha reso noto che per eliminare la spazzatura accumulata per strada dopo i problemi sorti nella discarica di Bellolampo per l’incendio che ha coinvolto l’impianto, ci vorrà almeno una settimana.