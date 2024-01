Accrescere la cooperazione tra il sistema scolastico della provincia di Ragusa e il mondo delle imprese. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato dalla presidente dei Giovani imprenditori di Sicindustria Ragusa, Chiara Dibenedetto, e dalla dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Viviana Assenza.

Dibenedetto, “Accordo per percorsi progettuali”

“Si tratta – spiega Chiara Dibenedetto – di un accordo che mira a proporre percorsi progettuali che avvicinino sempre di più gli studenti al mondo del lavoro e, al tempo stesso, rafforzino l’offerta formativa in riferimento all’educazione civica, alla legalità e all’educazione economico-finanziaria”.

Ma non solo, “perché – aggiunge la leader dei Giovani imprenditori iblei – è sempre più evidente che senza uno scambio costante tra mondo formativo e tessuto economico, il territorio è destinato a impoverirsi. Per questo lavoreremo affinché l’offerta formativa sia sempre più a misura d’impresa e gli studenti acquisiscano competenze trasversali indispensabili per inserirsi a pieno titolo nel mondo del lavoro”.

“Ciò che vogliamo – ribadisce Viviana Assenza – è supportare i nostri ragazzi con percorsi di didattica orientativa, finalizzata alla conoscenza di sé, alla valorizzazione delle risorse personali e ad una scelta consapevole del proprio percorso formativo”. E da oggi potranno farlo anche attraverso il sostegno di altri giovani che hanno già scelto la strada dell’impresa.

“Supporto in termini di consulenza”

“Il Gruppo Giovani imprenditori – conclude Chiara Dibenedetto – si impegna a fornire supporto in termini di consulenza, tramite esperti formatori, nell’ambito delle tematiche di comune interesse. Ma non solo. Svolgeremo anche attività di sensibilizzazione in merito alle attività imprenditoriali, nei confronti delle ultime classi delle scuole secondarie di II grado e forniremo un supporto operativo alla realizzazione dei progetti proposti da Sicindustria e dall’USR”.

Nasce in Sicilia ‘tripla A’ la prima scuola di formazione

Nei mesi scorsi, il presidente del Comitato Piccola Industria di Sicindustria Ragusa, Ciro Lambro insieme ai presidenti di Sicindustria Ragusa, Leonardo Licitra, del comitato piccola industria di Sicindustria, Roberto Franchina; del gruppo provinciale dei giovani imprenditori, Chiara Dibenedetto; dell’area manager Sicilia della società di servizi Hr, Randstad Italia, Bruno Piccoli, e del sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, ha presentato nella sede degli industriali ragusani il progetto “Tripla A”, l’Academy Aziendale Associativa. Una vera e propria scuola per la formazione di giovani diplomati che possa soddisfare il fabbisogno di profili tecnici specializzati, spesso “introvabili”, espresso dalle imprese associate.