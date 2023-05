Nessun danno a persone

Fuga di gas nel pomeriggio a Ragusa. L’intervento dei vigili del fuoco del comando in via viale 21 nella zona industriale dove una ditta stava eseguendo uno scavo in una stradina perpendicolare al viale 21 adiacente con una catenaria ha tranciato un tubo del gas a media pressione della 2iretegas. Nessun danno a persone.

Vigili del fuoco sul posto

Personale vigili del fuoco, in posto, utilizzando getti d’acqua nebulizzata, ha diluito il gas che si disperdeva in aria, mentre personale della polizia locale chiudeva le strade e si richiedeva l’intervento dei tecnici 2iretegas.

Attività commerciali ferme

Verificata l’area di maggior rischio per la formazione di miscele esplosive, i titolari delle ditte limitrofe sono stati invitati a dismettere le attività ed a sganciare gli impianti elettrici.

Personale tecnico della 2iretegas, ha provveduto ad intercettare le condotte, chiudendo l’erogazione del gas da una cabina a monte, ed intercettando le valvole a valle della condotta ad anello.

Chiuso definitivamente il tratto di condotta interrata tranciata, una impresa incaricata dalla 2irete gas ha avviato in sicurezza ai lavori di ripristino della condotta.

Fuga di gas ed esplosione a Palermo, una donna ferita

Fuga di gas ed esplosione in un condominio in via Assoro a Palermo. In un appartamento al primo piano si sono sprigionate le fiamme e una persona è rimasta ustionata.

Sono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco e i sanitari del 118. In via Assoro è esplosa una bombola di gas. Ad essere investita è stata una donna di 78 anni che è stata trasportata dai sanitari del 118 al centro ustioni dell’ospedale Civico.

Fuga di gas in via Parlatore

I vigili del fuoco chiusero al transito la via Filippo Parlatore a Palermo per una fuga gas. Diverse segnalazioni sono arrivate alla sala operativa del comando provinciale in via Scarlatti numerose telefonate di residenti che segnalavano un forte odore in zona.