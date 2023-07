Giovane donna modicana scompare nel nulla, ore di ansia per la famiglia

11/07/2023

Una donna di 22 anni, di Modica, Noemi Fiori, risulta scomparsa. Da ieri non ci sono notizie di lei, è andata via di casa senza poi farvi ritorno. La famiglia, in ansia per la sorte della ragazza, ha lanciato appelli perché possano essere aiutati nel trovare la 22enne.

Della vicenda, si stanno interessando le forze dell’ordine: polizia e carabinieri sono in cerca di indizi, inoltre è in corso la procedura di tracciamento del telefonino della ragazza. I controlli sono estesi alle stazioni ferroviarie ed ai capolinea dei bus, frattanto sono stati sentiti, oltre ai parenti, anche gli amici della ragazza. Un appello è stato lanciato anche dal deputato regionale della Dc, Ignazio Abbate, ex sindaco di Modica.

“Mai come questa volta i social possono essere davvero utili. Questa è Noemi Fiore, una ragazza modicana di 22 anni che ieri si è allontanata da casa facendo perdere le sue tracce. La famiglia la sta disperatamente cercando. Condivido la sua foto affinché qualcuno tra i miei contatti la possa riconoscere e segnalare alla famiglia o alle forze di polizia” dice il deputato regionale.