pronte già 20 richieste di affidamento

I medici dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa hanno dato il nome di Vittorio Fortunato al neonato trovato da un passante nella serata di mercoledì in via Saragat, a Ragusa tra l’immondizia. Il piccolo è ricoverato in terapia-sub dove si è recato il direttore generale, Angelo Aliquò, per sincerarsi delle sue condizioni.

Secondo quanto riferito dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ci sono 20 famiglie che si sono già fatte avanti per l’affidamento

“Ragusa ha risposto con la solidarietà che ci contraddistingue -dice il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì – e già circa 20 famiglie hanno contattato i nostri servizi sociali in mattinata per chiedere l’affido del minore. Faccio quindi un rapido prospetto di come sarà gestita la situazione: i nostri servizi sociali stanno monitorando il caso e restano in attesa di indicazioni da parte del Tribunale dei minori, che lo ha preso in carico”.

“Il piccolo, chiamato Vittorio Fortunato, sta bene ed è al momento – ice il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì – ricoverato al reparto di terapia intensiva neonatale del Giovanni Paolo II. Quando sarà dimesso, su indicazione del Tribunale dei minori, potrà essere accolto in una struttura protetta oppure potranno essere direttamente avviate le procedure di affidamento o di adozione”

Le indagini sono condotte dalla Polizia: via Saragat si trova nel nuovo quartiere residenziale di Pianetti, non lontano dalla chiesa del Preziosissimo Sangue. Non è escluso, però, che il parto sia avvenuto altrove e che il neonato sia stato portato in una zona diversa per sviare le indagini. il fascicolo sarà trasmesso al Tribunale dei Minori cui spetterà prendersi cura del bambino.

Un episodio simile era avvenuto poco più di due settimane fa a Verona, nel quartiere Golosine, poco dopo la mezzanotte, quando è stato abbandonato un neonato in strada. Il piccolo, di circa 4 mesi, è stato trasportato in ambulanza all’Ospedale della Donna e del Bambino.