Ragusa, 21 febbraio 2025 – Il 17 e 18 febbraio si sono svolti i campi dimostrativi del progetto Agrotrack 2.0, due giornate dedicate alla divulgazione dei risultati intermedi e alla dimostrazione sul campo delle tecnologie di tracciamento e monitoraggio applicate alla coltivazione del pomodoro in serra.

Le attività si sono tenute presso le aziende partner Bio Gold S.r.l., Sicilyegin Soc. Agricola, Gianchino Soc. Agricola, Az. Agr. Scalia e Az. Agr. Amato Luciano, situate nella cosiddetta Fascia Trasformata del territorio ragusano. Uno step rilevante del progetto, in collaborazione con il Parco Scientifico Tecnologico della Sicilia (PSTS), e con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università di Palermo, prevede l’impiego di centraline e sensori IoT – realizzati dall’azienda XFarm Technologies – per il monitoraggio costante dei parametri ambientali (luce, umidità relativa, temperatura, bagnatura fogliare, ecc.) e la sperimentazione di sistemi avanzati per la prevenzione e il controllo delle fitopatie.



Durante le giornate dimostrative, le aziende partner hanno illustrato i benefici derivanti dall’integrazione delle tecnologie di monitoraggio nei processi di coltivazione, evidenziando come queste soluzioni consentano un uso più razionale delle risorse idriche e dei trattamenti fitosanitari. Inoltre, i partecipanti hanno avuto modo di testare i kit diagnostici sviluppati nell’ambito di Agrotrack 2.0 dall’Università di Palermo, progettati per l’identificazione rapida di patogeni virali attraverso il campionamento delle piante e le tecniche di diagnosi molecolare. Il Prof. Andrea Giovanni Caruso, Docente UniPa e consulente del PSTS, ha illustrato il funzionamento di queste metodologie, che permettono l’analisi e l’archiviazione in tempo reale dei dati, rendendo possibile un intervento tempestivo sulle colture e contribuendo alla salvaguardia della qualità dei prodotti. Un ulteriore analisi per la validazione del kit messo a punto dai ricercatori dell’UniPa è invece effettuata presso i laboratori di fitodiagnosi di AgroBioTech, start-up innovativa specializzata in biotecnologie per l’agricoltura e l’ambiente.

L’iniziativa ha fornito agli operatori agricoli del territorio un quadro concreto dell’evoluzione tecnologica applicata al settore, promuovendo un modello produttivo basato su monitoraggio, prevenzione e sostenibilità. Uno degli obiettivi di Agrotrack 2.0 è infatti la realizzazione di una piattaforma che garantisca la tracciabilità con maggiore trasparenza ai consumatori – grazie all’integrazione di QR code sul packaging dei prodotti – e supporti i produttori nell’adozione di

pratiche a ridotto impatto ambientale, assicurando un controllo continuo dello stato di salute delle colture.



«Aggiungiamo un altro tassello al percorso intrapreso con Agrotrack 2.0 – ha dichiarato Gianni Polizzi, Innovation Broker del progetto – diffondendo un nuovo approccio all’agricoltura basato sull’impiego consapevole delle tecnologie e su processi innovativi di tracciamento e monitoraggio».

«La diagnosi precoce a servizio del settore orticolo – ha dichiarato Andrea Giovanni Caruso, Docente dell’Università degli Studi di Palermo – è uno strumento indispensabile per la corretta gestione fitosanitaria delle colture ortive, mediante lo sviluppo e l’utilizzo in campo di kit diagnostici molecolari innovativi e “ready-to-use” per la diagnosi precoce e decentralizzata delle principali fitopatie che minacciano costantemente tali colture».

Agrotrack 2.0 nasce per valorizzare le produzioni orticole del Sud Est Siciliano, promuovendo attività di trasferimento tecnologico che introducono metodi innovativi nella gestione dei processi agricoli. Il progetto si concentra su due aspetti chiave: il monitoraggio dei parametri per garantire la massima qualità delle produzioni e l’implementazione di un sistema di tracciabilità avanzato.

Guidato da Promo.Ter S.r.l., soggetto capofila, il Gruppo Operativo Orticolo Sud Est, vede coinvolti diversi partner come il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia e le aziende del settore: AgroBioTech, Amato Luciano, Cassisi Francesco, Autore Giombattista, Az. Agricola F.lli Parlagreco s.s., Bio Gold srl, Cartia Plant soc. agr. Sempl., Cherry med coop. agr., Gianchino S.a.S, Hybla conserve S.r.l., Scalia Emanuela Luca, Sicilyegin s.a.s, Promo.ter.Agri Soc. Agr. srl.

Contatti:

Dott. Gianni Polizzi – Innovation Broker Agrotrack 2.0

info@agrotrack20.it