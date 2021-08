lo assicura la deputata ars di forza italia ternullo

I sindaci di Giarratana e Monterosso hanno chiesto lo stato di calamità

Troppi i danni causati dai roghi nel Ragusano

Una deputata Ars di Forza Italia sostiene che Musumeci ha stanziato delle risorse

Le opposizioni chiedono una seduta urgente all’Ars

I sindaci di Giarratana e Monterosso Almo, Bartolo Giaquinta e Salvatore Pagano, hanno chiesto la proclamazione dello stato di calamità per il vasto incendio che si è originato nell’area del parco di Calaforno. Le fiamme hanno minacciato entrambi i Comuni del Ragusano ma hanno messo in ginocchio numerose aziende agricole che adesso, senza aiuti, rischiano di soccombere.

“Scoviamo i responsabili”

“I sindaci, nel ritenere probabile che gli incendi siano di matrice dolosa per interessi illeciti, invitano tutti i cittadini a collaborare ed a segnalare alle forze dell’ordine fatti e circostanze che potrebbero essere utili ad individuare i responsabili” dicono i sindaci.

“Musumeci ha stanziato risorse”

“A seguito di una Giunta convocata con urgenza, il Governo Musumeci ha stanziato risorse per il foraggio delle aziende zootecniche”. Lo afferma la deputata regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo, per cui, questi fondi “serviranno per far fronte alle immediate spese di pronto intervento. È chiaro, non bastano. Serve l’aiuto da Roma”.

“Serve che il Governo centrale prenda atto della situazione – ieri è anche morto un cittadino a seguito degli incendi – e destini immediati finanziamenti per gli agricoltori e allevatori siciliani. Le fiamme stanno divorando i nostri boschi, la nostra vegetazione, la nostra economia” aggiunge la parlamentare regionale.

“Subito una seduta all’Ars”

Una seduta d’aula straordinaria entro il 20 agosto per discutere dell’emergenza incendi che sta devastando l’isola e per capire cosa ha intenzione di fare l’esecutivo Musumeci, oltre a dichiarare lo stato di crisi e d’emergenza e a mettere qualche piccola toppa a devastazione ampiamente compiuta: occorre individuare di chi sono le responsabilita’ e quali misure di prevenzione dei roghi sono state ignorate”.

La chiedono al presidente dell’Ars le opposizioni al governo regionale: M5S Pd, Cento Passi e Italia viva, che inoltreranno richiesta formale a Gianfranco Micciche’. “Confidiamo – dicono i quattro partiti – che la richiesta venga accolta. La situazione e’ tragica, checche’ ne dicano alcuni esponenti dei gruppi di maggioranza che provano a buttarla in caciara, addossando le colpe al governo nazionale. Non capiamo, e dobbiamo capirlo, come sia stata possibile questa progressione degli eventi e come il governo si sia fatto sorprendere da uno degli avvenimenti estivi piu’ puntuali della Sicilia: gli incendi”.