paura tra i residenti

Un incendio si è originato nel parco di Calaforno

Le fiamme minacciano il Comune di Giarratana

E’ emergenza incendi in tutta la Sicilia

E’ in fiamme il parco forestale di Calaforno, nel Ragusano, ma è sotto minaccia Giarratana.

Paura a Giarratana

L’incendio sta avanzando, in modo pericoloso, verso il centro urbano dove si stanno organizzando le squadre di soccorso, tra cui vigili del fuoco, Protezione civile e Forestale. Le alte temperature e le folate di vento caldo sono gli alleati del rogo, capace di divorare già diversi ettari di vegetazione ma adesso il timore è per le case dei residenti del Comune ibleo. Ancora una volta, si discute.

Emergenza incendi in Sicilia

Tanti gli incendi in Sicilia: ne è scoppiato uno ieri sera a Terrasini (Palermo) nella zona de villaggio dei pescatori, in pieno centro abitato. Sono stati attimi concitati e di paura per diversi abitanti della zona che si sono riversati per strada.

Paura tra i residenti

Il fumo dell’incendio ha invaso le case e reso irrespirabile l’aria. L’intervento tempestivo di due squadre della protezione civile con i mezzi antincendio ha evitato il peggio. I carabinieri e i vigili urbani hanno coordinato le operazioni di spegnimento mettendo in sicurezza gli abitanti della zona.

Emergenza nel Palermitano

Per tutta la notte i vigili del fuoco sono stati impegnati in Sicilia e Calabria, dove permangono le maggiori criticità: oltre 300 gli interventi svolti nelle ultime dodici ore, dall’alba sette Canadair in volo nelle province di Palermo, Messina, Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza.

Centinaia di roghi dolosi

I pompieri sono impegnati nello spegnimento degli incendi boschivi che da giorni stanno interessando Petralia Soprana, nel Palermitano. Senza sosta il lavoro delle squadre schierate a protezione delle abitazioni vicine ai fronti di fiamma. Sempre in provincia di Palermo, dalle Madonie a Monreale si sono susseguiti una serie di focolai. Roghi nella zona di Geraci Siculo, sulle Petralie e nella zona di Monreale, a San Martino delle scale e nella frazione di Montefiascone.

FOTO E VIDEO FORNITI DA FRANCO ASSENZA