Un uomo è stato arrestato mentre appiccava un incendio nell’Agrigentino

I Carabinieri di Cammarata sorprendono un uomo

L’arresto è avvenuto in flagranza mentre la Sicilia continua a bruciare

Arrestato in flagranza mentre appicca un incendio. E’ l’esito di un’operazione condotta dal Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Cammarata (Agrigento) in materia di tutela delle aree rurali e boschive nella zona della “montagna” e contrasto al fenomeno degli incendi estivi. L’uomo sarebbe stato sorpreso a dare alle fiamme una porzione di territorio dai militari impegnati nelle attività di repressione degli incendi e di salvaguardia del territorio.

Fermato un incendiario

Presso il Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Cammarata, terrà la conferenza stampa riguardante l’attività condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Cammarata culminata con l’arresto in flagranza di reato di un soggetto.

Cosa ha detto il sindaco

Il senso civico di alcuni cittadini ha evitato che il bosco di Cammarata subisse danni ingenti a causa di un piromane. L’incendio si è sviluppato ieri sera in un bosco della parte bassa di Cammarata. A darne notizia è il sindaco del paese Giuseppe Mangiapane attraverso un post sul proprio profilo Facebook. “Speriamo – commenta – che l’accaduto possa servire da monito a coloro i quali meschinamente progettano, per motivi incomprensibili, atti a danno del nostro patrimonio. Solo un controllo capillare del territorio sia da parte degli enti preposti, ma soprattutto dei singoli cittadini, può portare a superare questa fase di massima allerta e conservare così intatto il nostro territorio”.

Ancora arresti

Nei giorni scorsi due allevatori – un uomo di 80 anni di Cesarò, nel Messinese e un 25enne di cittadinanza albanese – sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri di Troina, in provincia di Enna, per incendio boschivo: stavano appiccando le fiamme nei boschi di Cesarò, sui Nebrodi, area boschiva protetta. I militari, mentre pattugliavano la strada statale 120 che collega le province di Enna e di Messina, hanno notato i due nella boscaglia in contrada Scalonazzo, in prossimità del fiume Troina, mentre davano fuoco ad alcuni arbusti. I carabinieri hanno trovato piccole taniche contenenti carburante e vari accendini.

Gli allevatori hanno tentato la fuga che si è rivelata inutile. Nei giorni scorsi i carabinieri del Comando Provinciale di Enna avevano arrestato un altro piromane che aveva appiccato delle fiamme nel territorio di Valguarnera.

Un anziano fermato nel Palermitano

Nel Palermitano è stato arrestato dai carabinieri Antonino Campanino, 69 anni, pensionato che ai militari avrebbe ammesso di aver dato fuoco con 40 gradi sabato scorso ad cumulo di rifiuti nella vasca in un terreno. Quel gesto ha innescato un incendio che è stato alimentato dallo scirocco e dai 40 gradi. A chiamare i militari sono stati i residenti. In pochi minuti i carabinieri sono riusciti a bloccare il pensionato.