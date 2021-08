Il fumo dell’incendio ha invaso le case e reso irrespirabile l’aria

Un incendio è scoppiato ieri sera a Terrasini (Palermo) nella zona de villaggio dei pescatori, in pieno centro abitato. Sono stati attimi concitati e di paura per diversi abitanti della zona che si sono riversati per strada.

Paura tra i residenti

Il fumo dell’incendio ha invaso le case e reso irrespirabile l’aria. L’intervento tempestivo di due squadre della protezione civile con i mezzi antincendio ha evitato il peggio. I carabinieri e i vigili urbani hanno coordinato le operazioni di spegnimento mettendo in sicurezza gli abitanti della zona.

Un volontario ferito

Durante le operazioni di spegnimento un volontario della protezione civile è rimasto lievemente ferito. “Desidero ringraziare di vero cuore tutte le autorità impegnate, che con professionalità ieri sera hanno per tempo scampato una tragedia”, scrive su Facebook l’arciprete di Terrasini, monsignor Davide Rasa.

Notte infernale in provincia di Palermo

Una lunga notte di incendi in provincia di Palermo. Le Madonie stanno bruciando. Le fiamme sono divampate nella zona delle Petralie e nella zona di Geraci Siculo. Molte persone hanno perso aziende e hanno visto le fiamme arrivate fin dentro casa. Sul territorio hanno lavorato i vigili del fuoco, i forestali e il personale della protezione civile. Nel corso della notte sono andati in fiamme ettari di vegetazione anche a Piano Geli nella zona di San Martino delle Scale e a Montefiascone sempre nella zona di Monreale. Ieri i vigili del fuoco hanno fatto 100 interventi in Calabria e in Sicilia con Canadair della flotta area del Corpo nazionale ed elicotteri.

In città roghi di rifiuti

Nel Capoluogo terza notte consecutiva di roghi ai rifiuti, soprattutto nel quartiere Borgo Nuovo. Gli incendi sono stati appiccati due volte in via Castellana e in viale Michelangelo, in via Mozambico. Roghi anche in via Cammarano nel quartiere Cep. La Rap, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti è alle prese con il recupero della spazzatura rimasta per strada dopo alcuni giorni di mancata raccolta provocata dalle assemblee proclamate dai sindacati.