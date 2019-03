è accaduto a ragusa, indagano i carabinieri

Il titolare di una rivendita di biciclette a Ragusa è stato ferito dall’incendio divampato nel suo negozio, poco prima delle 5 di stamane, per cause ancora in corso di accertamento.

L’uomo, che ha 50 anni, è ricoverato nel Centro grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania, ma non è considerato dai medici in pericolo di vita. Pare che all’alba si fosse recato nel suo negozio perché era scattato il sistema di allerta.

Sul posto sembra siano state trovate tracce di liquido infiammabile. Rilievi sono stati eseguiti dal reparto scientifico dei carabinieri che indagano. La palazzina di due piani è stata giudicata agibile dai vigili del fuoco che sono intervenuti con tre squadre, coadiuvati da tecnici dell’Enel.

(foto di repertorio)